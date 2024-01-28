Казанцы сняли на видео пожар в здании больницы на улице Мавлютова

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, задымление произошло в одном из зданий городской больницы № 18.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.
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Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, задымление произошло в одном из зданий городской больницы № 18.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.