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Казанцы сняли на видео пожар в здании больницы на улице Мавлютова

В соцсетях распространились кадры дыма над зданием одной из больниц на Мавлютова.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, задымление произошло в одном из зданий городской больницы № 18.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.

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медицина