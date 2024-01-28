На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

«Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.