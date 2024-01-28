На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

«На донецком направлении активными действиями подразделений “Южной” группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР.
«Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.