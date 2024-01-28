Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю. Отражены шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики.