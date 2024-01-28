Музыканты «Би-2» впервые вышли на связь после задержания в Таиланде

Вслед за этим, со слов музыкантов, их отправили в миграционный центр, при этом дополнительных обвинений не предъявили. «Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — заявили музыканты. Сейчас связи с участниками группы нет, отмечается в сообщении.