Музыканты «Би-2» впервые вышли на связь после задержания в Таиланде

«Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем, приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили», — говорится в сообщении группы в соцсети X.
Музыканты группы впервые прокомментировали свое задержание. После концерта в Пхукете 24 января полиция заявила, что организаторы мероприятия некорректно оформили необходимые документы. При этом музыканты утверждают, что все концерты группы в Таиланде «проводятся в соответствии с местными законами и практиками». ТАСС со ссылкой на туристическую полицию Пхукета сообщал, что причиной задержания было отсутствие разрешения на работу.
Ознакомиться с материалами дела они не смогли, поскольку им не предоставили переводчика.
Вслед за этим, со слов музыкантов, их отправили в миграционный центр, при этом дополнительных обвинений не предъявили. «Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — заявили музыканты. Сейчас связи с участниками группы нет, отмечается в сообщении.
В составе группы Би-2 шесть человек: Егор Бортник (Лева Би-2, объявлен иностранным агентом), Александр Уман (Шура Би-2), Андрей Звонков, Максим Андрющенко, Ян Николенко и Борис Лифшиц. После начала боевых действий на Украине солисты «Би-2» уехали из России и отменили все свои концерты на территории страны. В Таиланде они провели два концерта: 22 января в Паттайе, а 24 января на Пхукете.
Лусине Баласян