Полиция Молдовы за прошлый год изъяла у населения около 2500 единиц оружия

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Более двух тысяч единиц огнестрельного оружия изъяли правоохранительные органы Молдовы в 2023 году. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).
«В 2023 году полиция изъяла 2448 единиц оружия, 57 из которых хранились незаконно», — уточнили в ведомстве.
В связи с этим в ГИП напомнили, что, согласно закону, лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые средства, которые хранятся им незаконно, освобождается от уголовной ответственности или ответственности за правонарушение.
В Молдове разрешено приобретать и владеть не более 12 единицами огнестрельного оружия. Для коллекционеров это количество не ограничено при условии соблюдения правил безопасности.