Полиция Молдовы за прошлый год изъяла у населения около 2500 единиц оружия

В связи с этим в ГИП напомнили, что, согласно закону, лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые средства, которые хранятся им незаконно, освобождается от уголовной ответственности или ответственности за правонарушение.