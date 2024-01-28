Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Полиция Молдовы за прошлый год изъяла у населения около 2500 единиц оружия

Из почти 2500 изъятых полицией у населения единиц оружия 57 хранились незаконно.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Более двух тысяч единиц огнестрельного оружия изъяли правоохранительные органы Молдовы в 2023 году. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).

«В 2023 году полиция изъяла 2448 единиц оружия, 57 из которых хранились незаконно», — уточнили в ведомстве.

В связи с этим в ГИП напомнили, что, согласно закону, лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые средства, которые хранятся им незаконно, освобождается от уголовной ответственности или ответственности за правонарушение.

В Молдове разрешено приобретать и владеть не более 12 единицами огнестрельного оружия. Для коллекционеров это количество не ограничено при условии соблюдения правил безопасности.