Неизвестные убили 38 сайгаков в Атырауской области

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, по факту отстрела сайги начато досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
«Ведутся следственные мероприятия. О результатах следственных мероприятий будет сообщено дополнительно», — сообщили в в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года.
Регулирование численности сайгаков осуществляется непосредственно при сопровождении инспекторов РГКП «ПО Охотзоопром».
«В соответствии с утвержденным алгоритмом, туши сайгаков полученные в результате регулирования в обязательном порядке направляются в мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой, ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка», — сообщили в комитете.
Рога сайгака отделяются под контролем ответственного за учет дериватов сотрудника РГКП «ПО Охотзоопром» и государственных инспекторов территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира с соблюдением установленных требований и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в РГКП «ПО Охотзоопром» для хранения.