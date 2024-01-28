Неизвестные убили 38 сайгаков в Атырауской области

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, по факту отстрела сайги начато досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).