В аэропорту Кишинева задержали украинку за попытку провезти патроны

«При сканировании ручной клади 45-летней гражданки Украины, которая следовала по маршруту “Кишинев-Шарм-эль-Шейх”, подозрение вызвали металлические предметы. Во время дополнительного досмотра багажа были обнаружены 78 патронов. Пассажирка задержана, начато расследование», — отмечается в распространённом для СМИ сообщении Пограничной полиции.