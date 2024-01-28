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В аэропорту Кишинева задержали украинку за попытку провезти патроны

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Сотрудники Пограничной полиции Молдавии задержали в аэропорту Кишинева гражданку Украины, у которой в ручной клади обнаружили около 80 патронов, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
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Источник: AP 2023

«При сканировании ручной клади 45-летней гражданки Украины, которая следовала по маршруту “Кишинев-Шарм-эль-Шейх”, подозрение вызвали металлические предметы. Во время дополнительного досмотра багажа были обнаружены 78 патронов. Пассажирка задержана, начато расследование», — отмечается в распространённом для СМИ сообщении Пограничной полиции.

Обнаруженные патроны были изъяты для проведения баллистической экспертизы.

Пограничное ведомство сообщает, что за сутки 10 200 граждан Украины пресекли границу Молдавии, 5 190 остались на территории республики.