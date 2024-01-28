Полиция Молдавии задержала украинку с патронами в аэропорту Кишинева

В начале этой неделе, 22 января, министр труда и социальной защиты Молдавии Алексей Бузу объявил о решении властей республики закрыть более половины центров временного размещения украинских беженцев. Таким образом их число сократят до 13−15. По данным Radio Moldova, с началом конфликта на Украине через молдавскую территорию прошли около миллиона украинцев, из которых свыше 100 тысяч остались в стране.