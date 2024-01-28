Полиция Молдавии задержала украинку с патронами в аэропорту Кишинева

Сотрудники Пограничной полиции Молдавии задержали в аэропорту Кишиневу украинку, в ручной клади которой было около 80 патронов. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщила пресс-служба ведомства.
«При сканировании ручной клади 45-летней гражданки Украины … подозрение вызвали металлические предметы. Во время дополнительного досмотра багажа были обнаружены 78 патронов. Пассажирка задержана, начато расследование».
Правоохранительные органы уточнили, что украинская гражданка следовала по маршруту «Кишинев — Шарм-эль-Шейх». Найденные патроны изъяты. Будет проведена баллистическая экспертиза.
В начале этой неделе, 22 января, министр труда и социальной защиты Молдавии Алексей Бузу объявил о решении властей республики закрыть более половины центров временного размещения украинских беженцев. Таким образом их число сократят до 13−15. По данным Radio Moldova, с началом конфликта на Украине через молдавскую территорию прошли около миллиона украинцев, из которых свыше 100 тысяч остались в стране.