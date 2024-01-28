ФНС предупредила о рассылке мошенниками писем от имени службы

По данным ФНС, в письмах налогоплательщикам предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы: кассовые документы, счета-фактуры, накладные
«Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки», — сообщило ведомство.
В ФНС призвали россиян не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам, напомнив, что вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты есть в личном кабинете налогоплательщика, а на почту приходят только автоматические уведомления.
Несколько лет назад ФНС уже сообщала о схеме мошенничества с фальшивыми уведомлениями. В 2019 г. налогоплательщикам массово приходили письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам. Один мужчина в соцсетях рассказывал, что ему на почту пришло заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Попытавшись оплатить с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена. Прервав операцию, пользователь зашел в личный кабинет на сайте ФНС и выяснил, что сумма к оплате в несколько раз меньше указанной в письме.