ФНС предупредила о рассылке мошенниками писем от имени службы

Несколько лет назад ФНС уже сообщала о схеме мошенничества с фальшивыми уведомлениями. В 2019 г. налогоплательщикам массово приходили письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам. Один мужчина в соцсетях рассказывал, что ему на почту пришло заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Попытавшись оплатить с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена. Прервав операцию, пользователь зашел в личный кабинет на сайте ФНС и выяснил, что сумма к оплате в несколько раз меньше указанной в письме.