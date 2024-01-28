Над Белгородской областью сбили беспилотник

«Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне Киев также пытался атаковать Белгородскую область при помощи РСЗО «Ураган». В итоге снаряд удалось перехватить.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.