ВСУ сбросили несколько боеприпасов с БПЛА в Донецке

Представительство сообщило о том, что ВСУ еще дважды сбросили взрывоопасные предметы в Кировском и Куйбышевском районах Донецка в 14.35 и 15.40. Украинские войска также выпустили три «натовских» снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району в 15.35.