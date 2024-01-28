ВСУ сбросили несколько боеприпасов с БПЛА в Донецке

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 — город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.
Представительство сообщило о том, что ВСУ еще дважды сбросили взрывоопасные предметы в Кировском и Куйбышевском районах Донецка в 14.35 и 15.40. Украинские войска также выпустили три «натовских» снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району в 15.35.
Ранее ведомство заявило о том, что несколько взрывоопасных предметов были сброшены на Донецк утром.