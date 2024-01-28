2 месяца житель Узбекистана закладывал наркотики в Шымкенте

У мужчины изъяли «синтетику» в особо крупном размере. Кладмена полицейские выявили на территории Каратауского района в ходе специальных рейдовых мероприятий.
При проверке у гражданина Узбекистана обнаружено 15 свертков с мефедроном. Масса изъятого психостимулятора составила почти 20 граммов.
Установлено, что задержанный нашел «подработку» в интернете и на протяжении двух месяцев закладывал наркотические вещества по всему городу. А координатами тайников делился в мессенджере.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Проводится досудебное расследование.