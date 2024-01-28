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При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое военных

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Трое американских солдат погибли при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании, сообщило Центральное командование ВС США.
Солдаты США покидают Ирак, 2010
Источник: AP 2023

Уточняется, что еще 25 человек получили ранения. Отмечается, что база находится возле границы с Сирией.

«Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи», — заявило Центральное командование.

Подробности инцидента не приводятся.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.