Оператор обнаружил место повреждения энергокабеля между Эстонией и Финляндией

8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией произошло падение давления. В правительстве Финляндии допускали, что это могло произойти из-за преднамеренного действия, а также в результате «внешней деятельности». Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.