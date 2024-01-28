Оператор обнаружил место повреждения энергокабеля между Эстонией и Финляндией

«Неисправность была обнаружена на эстонской стороне. Уточнение местоположения неисправности продолжается», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас линия электропередачи не используется, ремонтные работы начнутся, как только будет определен точный характер неисправности. При этом известно, что неисправность не была вызвана внешним вмешательством.
26 января эстонское гостелерадио ERR сообщило об обнаружении сбоя в работе энергетического кабеля EstLink 2. Кабель включает преобразовательные станции в Эстонии и Финляндии. Протяженность линий электропередачи составляет более 170 км, из которых порядка 147 км проложены вдоль северной части Финского залива в виде подводного кабеля. Общая мощность электропередачи двух систем — 1000 МВт, причем две трети приходится на EstLink 2.
8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией произошло падение давления. В правительстве Финляндии допускали, что это могло произойти из-за преднамеренного действия, а также в результате «внешней деятельности». Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.
Комиссар финской полиции Ристо Лохи говорил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear. Предварительно, газопровод был поврежден якорем. 21 декабря оператор газопровода Gasgrid сообщил, что введение трубопровода в эксплуатацию может произойти в апреле 2024 г.