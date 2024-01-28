МВД РФ вновь объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона

Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России и распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами РФ. Видеозапись своего выступления он разместил на странице на YouTube. В середине июля 2022 года Гордон был объявлен в розыск.