В нападении на храм в Стамбуле заподозрили граждан России и Таджикистана

Двое в масках напали на католическую церковь Святой Марии в стамбульском районе Сарыер днем 28 января во время воскресной мессы. Они открыли стрельбу, а затем скрылись с места происшествия. Погиб гражданин Турции по имени Турсен Джихан, сообщил глава МВД.