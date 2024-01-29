Хабаровчанин избил и ограбил прохожего

Хабаровчанина осудили на 2 года условно за грабеж, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В августе прошлого года мужчина находился в общежитии на улице Карла Маркса, он попросил у проходящего мимо мужчины сигарету. Услышав отказ, он схватил мужчину за шею, потянул с лестницы вниз и ударил кулаком. После этого он забрал у него телефон и 6 тысяч рублей.
Свою вину он признал, способствовал раскрытию преступления, возместил ущерб.
«Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя по п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года.