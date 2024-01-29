Хабаровчанин избил и ограбил прохожего

В августе прошлого года мужчина находился в общежитии на улице Карла Маркса, он попросил у проходящего мимо мужчины сигарету. Услышав отказ, он схватил мужчину за шею, потянул с лестницы вниз и ударил кулаком. После этого он забрал у него телефон и 6 тысяч рублей.