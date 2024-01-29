Хабаровская пенсионерка взяла кредит и отправила деньги мошенникам

Хабаровская пенсионерка взяла в кредит 180 тысяч рублей и отправила деньги мошенникам, сообщает «АиФ-Дальинформ».
71-летняя хабаровчанка обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером сотовой компании, он сказал, что в компании произошел сбой, из-за чего сбилась информация о тарифных планах. Чтобы ее восстановить, необходимо сообщить код, который придет на телефон. Женщина так и сделала. После этого ей на ВотсАп позвонил другой неизвестный, он представился работником центрального банка и сказал, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Поэтому необходимо срочно взять другой кредит и перевести деньги по указанным реквизитам.
Женщина поехала в офис банка, оформила кредит на 180 тысяч рублей, и через банкомат отправила деньги на номер банковской карты. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Хабаровску Евгений Шадрин.