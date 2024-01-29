Хабаровская пенсионерка взяла кредит и отправила деньги мошенникам

71-летняя хабаровчанка обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером сотовой компании, он сказал, что в компании произошел сбой, из-за чего сбилась информация о тарифных планах. Чтобы ее восстановить, необходимо сообщить код, который придет на телефон. Женщина так и сделала. После этого ей на ВотсАп позвонил другой неизвестный, он представился работником центрального банка и сказал, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Поэтому необходимо срочно взять другой кредит и перевести деньги по указанным реквизитам.