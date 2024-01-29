Ответят родители: маленький ребенок попал под машину в Хабаровске

Судя по всему, малыш находился один. Что он делал в городе без родителей, остается загадкой. Однако им все же придется за это ответить: по закону они несут ответственность за безопасность детей. Так что против них составят административный протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Первое наказание по этой статье предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.