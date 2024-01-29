Ответят родители: маленький ребенок попал под машину в Хабаровске

В Хабаровске в дорожно-транспортном происшествии пострадал пятилетний ребенок. В ГИБДД сообщают, что он переходил дорогу в неположенном для этого месте и получил травмы. Авария произошла вечером 28 января. Малыш получил травмы.
— По предварительным данным, в Хабаровске водитель, управляя транспортным средством Toyota, в районе дома № 51 квартала ДОС допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Судя по всему, малыш находился один. Что он делал в городе без родителей, остается загадкой. Однако им все же придется за это ответить: по закону они несут ответственность за безопасность детей. Так что против них составят административный протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Первое наказание по этой статье предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.