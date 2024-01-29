Пожарные спасли четырех жильцов из пожара в квартире в районе Ясенево

— Они надышались дымом, — отметил он.
Источник отметил, что сотрудники МЧС быстро смогли ликвидировать возгорание.
26 января в квартире жилого дома в третьем микрорайоне Зеленограда произошел пожар, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Точная причина возгорания будет выяснена в ходе пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Москвы.
В тот же день в квартире жилого дома на Котельнической набережной в Центральном административном округе столицы разгорелся пожар, при котором погибла женщина 1943 года рождения.