Пожарные спасли четырех жильцов из пожара в квартире в районе Ясенево

26 января в квартире жилого дома в третьем микрорайоне Зеленограда произошел пожар, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Точная причина возгорания будет выяснена в ходе пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Москвы.