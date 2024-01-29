Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Пожарные спасли четырех жильцов из пожара в квартире в районе Ясенево

В районе Ясенево по адресу Литовский бульвар, 46к2 пожарные спасли четырех взрослых людей из квартиры жилого дома. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.
01-rtrhw6k.jpg
Источник: Reuters

— Они надышались дымом, — отметил он.

Источник отметил, что сотрудники МЧС быстро смогли ликвидировать возгорание.

26 января в квартире жилого дома в третьем микрорайоне Зеленограда произошел пожар, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Точная причина возгорания будет выяснена в ходе пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Москвы.

В тот же день в квартире жилого дома на Котельнической набережной в Центральном административном округе столицы разгорелся пожар, при котором погибла женщина 1943 года рождения.

пожары