Хабаровчанин пытался купить несуществующие ноутбуки у мошенников, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 24-летний житель краевой столицы, он рассказал, что в ВК он подписан на сообщество любителей киберспорта. В нем молодой человек увидел пост с аукционом по розыгрышу ноутбуков. Для участия в нем нужно было предложить ставку и ждать информацию.
После того как он сделал свою ставку, ему написали, что он стал победителем аукциона и может выкупить ноутбук за 49 тысяч рублей, оплатив транспортные расходы. Ему была отправлена ссылка, перейдя по которой он оплатил нужную сумму. После этого ему пришло сообщение о том, что в аукционе разыгрывался не один ноутбук, а два. И второй он тоже может выкупить по такой же цене. Молодой человек оплатил и второй ноутбук.
После этого ему пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что чтобы получить ноутбуки, нужно выкупить также две пары очков виртуальной реальности. Молодой человек оплатил и эту покупку. После этого сообщество оказалось заблокировано. В общей сложности неизвестные похитили у молодого человека 147 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску Сергей Ткаченко.