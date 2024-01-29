Хабаровчанин пытался купить несуществующие ноутбуки у мошенников

После того как он сделал свою ставку, ему написали, что он стал победителем аукциона и может выкупить ноутбук за 49 тысяч рублей, оплатив транспортные расходы. Ему была отправлена ссылка, перейдя по которой он оплатил нужную сумму. После этого ему пришло сообщение о том, что в аукционе разыгрывался не один ноутбук, а два. И второй он тоже может выкупить по такой же цене. Молодой человек оплатил и второй ноутбук.