В Новосибирске произошёл пожар в банном комплексе «Сибирский характер»

По данным Telegram-канала «ACT-54», в Новосибирске сотрудники ГИБДД перекрыли проезд вдоль банного комплекса «Сибирский характер», где загорелся один из корпусов.
«Около полуночи, в 23:48, поступило сообщение о возгорании в банном комплексе по ул. Корчагина. 42 человека и 11 единиц техники от МЧС России России стянуты по повышенному рангу в Октябрьский район», — прокомментировали сотрудники МЧС.
Также отмечается, что здание тушили более трёх часов.
До прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 7 человек. Пострадавших нет.
Напомним, что в Новосибирске при пожаре в Кировском районе погиб мужчина.