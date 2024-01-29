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В Новосибирске произошёл пожар в банном комплексе «Сибирский характер»

В банном комплексе Новосибирска сгорело здание.
Источник: ACT-54

По данным Telegram-канала «ACT-54», в Новосибирске сотрудники ГИБДД перекрыли проезд вдоль банного комплекса «Сибирский характер», где загорелся один из корпусов.

«Около полуночи, в 23:48, поступило сообщение о возгорании в банном комплексе по ул. Корчагина. 42 человека и 11 единиц техники от МЧС России России стянуты по повышенному рангу в Октябрьский район», — прокомментировали сотрудники МЧС.

Также отмечается, что здание тушили более трёх часов.

До прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 7 человек. Пострадавших нет.

Напомним, что в Новосибирске при пожаре в Кировском районе погиб мужчина.

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