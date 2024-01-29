В Новосибирске произошёл пожар в банном комплексе «Сибирский характер»

«Около полуночи, в 23:48, поступило сообщение о возгорании в банном комплексе по ул. Корчагина. 42 человека и 11 единиц техники от МЧС России России стянуты по повышенному рангу в Октябрьский район», — прокомментировали сотрудники МЧС.