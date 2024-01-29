Пятилетняя девочка пострадала в аварии на трассе в Пермском крае

В ГИБДД сообщают, что ДТП произошло около 16:20 28 января. По дороге «Горнозаводск — граница Свердловской области» со стороны Горнозаводска ехал автомобиль «Лада Гранта». За рулём его находился мужчина 1987 года рождения. «По предварительной информации, на 57 км водитель выехал на полосу встречного движения, в месте где данный маневр запрещен, и допустил столкновение с автомобилем “Вольво” с прицепом под управлением водителя 1975 года рождения», — рассказали в ГИБДД.