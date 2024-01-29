Стало известно, почему умер помощник мэра Бердска Слепаков

22-летний помощник мэра Бердска скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщил портал Сиб.фм со ссылкой на сестру погибшего.
Напомним, 27 января мэр Бердска Новосибирской области Роман Бурдин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что его 22-летний помощник Кирилл Слепаков умер.
По словам сестры погибшего, в день трагедии Кирилл был в гараже и занимался ремонтом машины, где не было ни выхлопных газов, ни электричества. В связи с этим, предположительной причиной смерти могла стать остановка сердца или тромб.
Церемония прощания с Кириллом пройдет 29 января в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 14:00.