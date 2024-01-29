Водитель без прав врезалась в ограждение на улице Трактовая в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 44-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота» не справилась с управлением и столкнулась с металлическим ограждением, после чего машина перевернулась на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, которая была за рулём, и её пассажир не пострадали. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Также дорожные инспекторы выяснили, что у иркутянки нет водительских прав.