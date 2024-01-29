В Красноярске женщина упала у «Такмака» и сломала ногу

Так, 28 января в национальном парке «Красноярские Столбы» 62-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда транспортировали пострадавшего до автомобиля.
Вечером воскресенья в районе скалы «Такмак» упала и сломала ногу женщина 42 лет, сама она не могла передвигаться, требовалась эвакуация. Спасатели эвакуировали пострадавшую женщину и передали медикам скорой помощи.
«В очередной раз призываем посетителей национального парка без специального снаряжения и без подготовки не покорять вершины Красноярских Столбов», — наставляет краевая служба спасения.