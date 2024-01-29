Пилотов рухнувшего Falcon 10 допустили к полетам на нем по поддельным документам

Речь идет про документы о пройденной подготовке на бизнес-джет этого типа, которые Беляков и Грачев предоставили в Росавиацию в сентябре 2023 года. В них указано, что летчики переобучились на Falcon 10 в США — в авиационном учебном центре Flight Safety International, получив соответствующие сертификаты в мае прошлого года. На основании них Северо-Западное межтерриториальное управление (СЗ МТУ) Росавиации 26 сентября выдало им свидетельства частных пилотов с допуском на этот бизнес-джет.