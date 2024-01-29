Полиция задержала двух хабаровчан, которые украли деньги у родственниц

Мужчина, приехав в гости к бабушке, попросил у нее телефон на временное пользование. Пенсионерка согласилась. Через несколько дней женщина пришла в банк и узнала, что с ее счета через банковское приложение было переведено 20 тысяч рублей. Внук признался, что деньги взял он, их он потратил на покупку алкоголя.