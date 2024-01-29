Полиция задержала двух хабаровчан, которые украли деньги у родственниц, знакомы они между собой не были, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Так, в Краснофлотском районе правоохранители задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже 20 тысяч рублей у своей 71-летней бабушки. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Из исправительной колонии он освободился в ноябре прошлого года. Он нигде не работает, злоупотребляет алкоголем.
Мужчина, приехав в гости к бабушке, попросил у нее телефон на временное пользование. Пенсионерка согласилась. Через несколько дней женщина пришла в банк и узнала, что с ее счета через банковское приложение было переведено 20 тысяч рублей. Внук признался, что деньги взял он, их он потратил на покупку алкоголя.
Задержанный был водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.
Молодой человек попросил на время телефон у своей матери. Используя банковское приложение, установленное на телефоне, он перевел себе на карту 95 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.
Ранее он уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.