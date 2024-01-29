Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер

M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) разработан в 1957—1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.