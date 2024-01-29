Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер

«В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец… Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады», — рассказал журналистам «Черемуха».
Для безопасной эвакуации данной бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время.
M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) разработан в 1957—1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.
Общее количество выпущенных бронетранспортёров M113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч единиц. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.