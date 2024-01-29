Подростки сообщили о захвате школы в Семее

«Получив сигнал, все экстренные службы города прибыли в учебное заведение, оцепив его по всему периметру. Однако в ходе осмотра информация не подтвердилась. Позже стало известно, что о якобы предполагаемом террористическом акте сообщили двое подростков в возрасте 13−14 лет, которые и позвонили на оперативный канал», — говорится в сообщении.