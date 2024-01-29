В Новосибирской области мужчину насмерть сбил грузовой поезд

В субботу, 27 января, в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Дупленская грузовым поездом смертельно травмирован человек.
По предварительным данным, 39-летний житель Коченевского района и его брат находились в состоянии алкогольного опьянения и решили сократить путь, перейдя железнодорожные пути в неположенном месте.
Однако мужчины не заметили приближающийся грузовой состав. Машинист, увидев людей, применил экстренное торможение, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.
В результате происшествия один из мужчин успел убежать в сторону, а второй получил травмы несовместимые с жизнью.