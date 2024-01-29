Возгорание цеха «Жизньмарта» в Арамили могло произойти из-за готовки кебаба

По данным МЧС, звонок о пожаре в производственно-складском здании на улице Гарнизонной спасателям поступил ночью 29 января. После прибытия пожарные установили, что горит кровля, тушение осложнялось сильной задымленностью. Всего из здания эвакуировано семь человек, информации о пострадавших не поступало.



Пожар был локализован в 6:54 на площади 800 кв. м. В тушении были задействованы 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. В 08:59 ликвидировано открытое горение. Пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций.



Причина пожара будет устанавливаться пожарными дознавателями.