Челябинские спасатели помогли заковавшему себя в наручники парню

Сообщается, что молодой человек ночью сам пришел в один из отрядов областной Поисково-спасательной службы. По его словам, ключи от наручников были потеряны.
«Оба кольца были застегнуты на одной руке, выдержали многочасовые самостоятельные домашние попытки пострадавшего и его друзей по изъятию кисти. Ничем не смогли помочь и представители правоохранительных органов, куда обратился парень», — прокомментировали специалисты.
Опыт и слесарный инструмент позволил спасателям в считанные минуты освободить пострадавшего.