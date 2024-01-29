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Знакомые пострадавшей семьи рассказали леденящие кровь подробности ДТП в Находке: «Папа лежал рядом с дочерью»

НАХОДКА, 29 января, ФедералПресс. Чудовищная авария, которая произошла 28 января в Находке, потрясла все Приморье. Из-за лихача, который выехал на встречную полосу, погибли молодые мужчина и женщина, а их восьмилетняя дочь получила тяжелые травмы и находится в реанимации. Знакомые семьи рассказали подробности.
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Источник: РИА "Новости"

«Везде пишут, что Маша (имя изменено — Прим. ред.) плакала и звала папу. Это очевидно, ведь отец лежал рядом с ней, в красной куртке на земле. Она его видела, поэтому и звала. У ребенка шок. Дашу (мама девочки — Прим. ред.) видно в машине, но очень плохо», — рассказала журналисту «ФедералПресс» коллега Дарьи, Надежда.

Как рассказала знакомая семьи, Дарья работала менеджером в одной из компаний Находки, которая занимается доставкой еды. 31 января женщине исполнилось бы 30 лет. 30 лет было и водителю Toyota Belta, которая попала под вылетевший на «встречку» Mark II. И мужчина, и женщина скончались на месте. В живых осталась их дочь, которой восемь лет.

«Они не были мужем и женой на бумаге, но то, какими они были, можно только позавидовать, очень добрые люди. Даша была светлой девушкой, любила жизнь, не так давно взяла дом в ипотеку», — рассказала Надежда.

По словам коллеги погибшей, восьмилетняя дочь пары учится во втором классе.

«Очень добрая, жизнерадостная девочка, на каникулах часто была с мамой на работе, мы в шутку ее называли директором», — рассказала женщина в разговоре с журналистом «ФедералПресс».

Тем временем врачи оценивают состояние девочки как крайне тяжелое. У нее много травм, пациентка подключена к ИВЛ и введена в кому. Следователи ОМВД по Находке возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Водитель, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, не был в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура сразу после трагедии начала поиски родственников пострадавшей девочки. По данным знакомых, ухаживать за ней будет бабушка по папиной линии.