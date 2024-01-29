Знакомые пострадавшей семьи рассказали леденящие кровь подробности ДТП в Находке: «Папа лежал рядом с дочерью»

«Везде пишут, что Маша (имя изменено — Прим. ред.) плакала и звала папу. Это очевидно, ведь отец лежал рядом с ней, в красной куртке на земле. Она его видела, поэтому и звала. У ребенка шок. Дашу (мама девочки — Прим. ред.) видно в машине, но очень плохо», — рассказала журналисту «ФедералПресс» коллега Дарьи, Надежда.
Как рассказала знакомая семьи, Дарья работала менеджером в одной из компаний Находки, которая занимается доставкой еды. 31 января женщине исполнилось бы 30 лет. 30 лет было и водителю Toyota Belta, которая попала под вылетевший на «встречку» Mark II. И мужчина, и женщина скончались на месте. В живых осталась их дочь, которой восемь лет.
«Они не были мужем и женой на бумаге, но то, какими они были, можно только позавидовать, очень добрые люди. Даша была светлой девушкой, любила жизнь, не так давно взяла дом в ипотеку», — рассказала Надежда.
«Очень добрая, жизнерадостная девочка, на каникулах часто была с мамой на работе, мы в шутку ее называли директором», — рассказала женщина в разговоре с журналистом «ФедералПресс».
Тем временем врачи оценивают состояние девочки как крайне тяжелое. У нее много травм, пациентка подключена к ИВЛ и введена в кому. Следователи ОМВД по Находке возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Водитель, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, не был в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура сразу после трагедии начала поиски родственников пострадавшей девочки. По данным знакомых, ухаживать за ней будет бабушка по папиной линии.