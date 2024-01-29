Знакомые пострадавшей семьи рассказали леденящие кровь подробности ДТП в Находке: «Папа лежал рядом с дочерью»

Тем временем врачи оценивают состояние девочки как крайне тяжелое. У нее много травм, пациентка подключена к ИВЛ и введена в кому. Следователи ОМВД по Находке возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Водитель, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения , не был в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура сразу после трагедии начала поиски родственников пострадавшей девочки. По данным знакомых, ухаживать за ней будет бабушка по папиной линии.