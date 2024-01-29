Екатерина Мизулина высказалась по поводу угроз терактов в школах Башкирии

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала распространенные в телеграм-каналах сообщения о готовящихся массовых расстрелах в школах Нефтекамска. Она отметила, что подобные угрозы имеют место быть не только в башкирском городе, но и по всей России, и даже в Казахстане.
«Такое ощущение, что провокаторы идут по справочнику с названиями городов и регионов, создавая эти каналы. В алфавитном порядке», — написала Мизулина в своих соцсетях.
Напомним, ранее неизвестные выложили снимки с оружием и сообщили, что устроят теракты в 11 школах Нефтекамска 29 января. Подобные фейки распространили в Одинцово, Ижевске, Самаре, Сочи и других городах.
Екатерина Мизулина отметила, что всю информацию о каналах, где появились эти сообщения, направили в правоохранительные органы.