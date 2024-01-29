Екатерина Мизулина высказалась по поводу угроз терактов в школах Башкирии

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала распространенные в телеграм-каналах сообщения о готовящихся массовых расстрелах в школах Нефтекамска. Она отметила, что подобные угрозы имеют место быть не только в башкирском городе, но и по всей России, и даже в Казахстане.