В Ачинске уголовник с пистолетом напал на салон сотовой связи

В Ачинске арестовали мужчину, который напал на сотрудника салона сотовой связи. Об этом рассказали в МВД.
Инцидент произошёл 25 января. 33-летняя женщина сообщила в полицию о том, что на магазин, в котором она работает, было совершено нападение. Неизвестный вошёл в торговый зал и потребовал мобильный телефон. При этом он угрожал расправой и размахивал предметом, похожим на пистолет.
Получив мобильный, мужчина сбежал. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Примерно за 30 минут полицейские установили личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Ачинска 1983 г.р. С его слов, он угрожал продавщице пневматическим пистолетом. Телефон у преступника изъяли.
Мужчина заключён под стражу. За разбой ему грозит до 10 лет заключения.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае задержали двух участников банды Ярослава Малиновского. После задержания их поместили под стражу.