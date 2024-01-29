В Ачинске уголовник с пистолетом напал на салон сотовой связи

Инцидент произошёл 25 января. 33-летняя женщина сообщила в полицию о том, что на магазин, в котором она работает, было совершено нападение. Неизвестный вошёл в торговый зал и потребовал мобильный телефон. При этом он угрожал расправой и размахивал предметом, похожим на пистолет.