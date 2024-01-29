В ходе СВО погиб 43-летний отец четырех сыновей из Очерского округа

В ходе проведения СВО при выполнении боевой задачи погиб житель Очерского городского округа Чупашев Дмитрий Константинович. В октябре 2023 года он заключил контракт с минобороны РФ для участия в спецоперации.
По информации администрации округа, Дмитрий Чупашев родился 5 марта 1980 года в дер. Наберухи Очерского района. Закончил девять классов Нововознесенской школы, Нытвенское профессиональное училище. Получил профессии тракториста, механика и электрика. Был женат, воспитывал четырех сыновей.
В 1998 году Дмитрия Чупашева призвали в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы, с 1999 по 2000 год принимал участие в боевых действиях в Чечне. Награжден медалью Суворова.
Администрация Очерского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким земляка.