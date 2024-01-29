SHOT: В Черемхово подростки задержаны за похищение человека

«В нём сообщается, что его в январе 2022 года приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима за нападение на знакомого с ножом. Молодые люди перед этим выпивали спиртное в компании. Как рассказывал осуждённый, знакомый, по его мнению, вёл себя неподобающе, потому он ударил собутыльника кулаком в лицо, они начали бороться, упали на землю. Парень оказался сверху своего оппонента. Тот его не бил, но матерился. Это “вызывающее поведение” разозлило осуждённого, он выхватил свой складной нож и ударил оппонента в бок» (цитата ИрСити).