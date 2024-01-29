SHOT: В Черемхово подростки задержаны за похищение человека

По данным издания, «банда держала жертву в подвале и угрожала обрезом ружья 12-го калибра»:
«14-летний Давид, его 20-летний брат Саша, 15-летний Слава и 18-летний Рома из города Черемхово приехали в Иркутск и подкараулили свою жертву у его дома. Когда 27-летний Кирилл после полуночи вернулся, его схватили у подъезда, силой посадили в минивэн Toyota Town Ace, привезли в Черемхово и бросили в подвал», — пишет SHOT.
Причиной похищения иркутянина было желание старшего члена стихийно образовавшейся банды «наказать (бывшего) сокамерника за надменное поведение в местах лишения свободы».
«Заложника удалось освободить, он серьёзно не пострадал. Минивэн и оружие изъяли. Всех парней задержали. Возбуждено уголовное дело по статье “Похищение человека группой лиц”, — сообщает SHOT.
Официально ни Следственный комитет, ни региональное МВД эту информацию пока не подтвердили, однако журналисты портала ИрСити «нашли в базе Черемховского городского суда приговор на одного из молодых людей, упоминаемых SHOT»:
«В нём сообщается, что его в январе 2022 года приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима за нападение на знакомого с ножом. Молодые люди перед этим выпивали спиртное в компании. Как рассказывал осуждённый, знакомый, по его мнению, вёл себя неподобающе, потому он ударил собутыльника кулаком в лицо, они начали бороться, упали на землю. Парень оказался сверху своего оппонента. Тот его не бил, но матерился. Это “вызывающее поведение” разозлило осуждённого, он выхватил свой складной нож и ударил оппонента в бок» (цитата ИрСити).
Кроме этого, согласно материалу на сайте суда, осужденный ранее уже дважды бывал на скамье подсудимых: получал реальный срок «по малолетке» — за кражи, а потом условный «за незаконное хранение огнестрельного оружия».