Уголовное дело возбудили после пожара на базе отдыха в Кыштыме: трое человек в больнице

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.
На место происшествия выехал следователь. Работа проводится совместно со следователем-криминалистом СК России. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Возгорание произошло 27 января в одном из деревянных домиков. Огонь полностью уничтожил строение.
Ранее «ФедералПресс» писал, что причиной пожара, по предварительным данным, послужило нарушение правил пожарной безопасности во время использования газового оборудования.