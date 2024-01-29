Уголовное дело возбудили после пожара на базе отдыха в Кыштыме: трое человек в больнице

КЫШТЫМ, 29 января, ФедералПресс. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на базе отдыха «Казгалы» в Кыштыме. Трое взрослых и 10-летняя девочка попали в больницу с ожогами различной степени тяжести.