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Уголовное дело возбудили после пожара на базе отдыха в Кыштыме: трое человек в больнице

КЫШТЫМ, 29 января, ФедералПресс. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на базе отдыха «Казгалы» в Кыштыме. Трое взрослых и 10-летняя девочка попали в больницу с ожогами различной степени тяжести.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

На место происшествия выехал следователь. Работа проводится совместно со следователем-криминалистом СК России. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возгорание произошло 27 января в одном из деревянных домиков. Огонь полностью уничтожил строение.

Ранее «ФедералПресс» писал, что причиной пожара, по предварительным данным, послужило нарушение правил пожарной безопасности во время использования газового оборудования.

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