Почти месяц ищут пропавшую женщину в Усть-Каменогорске

Светлана Маслова, родившаяся в 1980 году, покинула свое жилище, расположенное на улице Гвардейская, утром 3 января около 10:30 и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Сообщение о ее исчезновении поступило в полицию 12 января, как передает YK-news.kz, ссылаясь на данные департамента полиции Восточно-Казахстанской области.