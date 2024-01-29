Почти месяц ищут пропавшую женщину в Усть-Каменогорске

43-летняя местная жительница Светлана Маслова исчезла в неизвестном направлении 3 января текущего года, последний раз ее видели домочадцы.
Светлана Маслова, родившаяся в 1980 году, покинула свое жилище, расположенное на улице Гвардейская, утром 3 января около 10:30 и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Сообщение о ее исчезновении поступило в полицию 12 января, как передает YK-news.kz, ссылаясь на данные департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
В процессе поисков пропавшей женщины активно участвуют волонтеры организации LIDER.KZ. Власти просят всех, кто располагает какой-либо информацией о Светлане Масловой, сообщить по телефону 8−771−466−54−38 или обратиться на оперативный канал 102.