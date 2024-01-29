В Норильске бывшего директора банка осудили за отмывание 70 млн рублей

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор Норильского городского суда по делу бывшего директора операционного офиса «Норильский» филиала банка ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.
Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками департамента безопасности ВТБ выяснили, что в период с 2017 по 2019 год на счета и карты директора офиса поступали денежные средства от физических и юридических лиц, предназначенные для вывода из легального безналичного оборота. Всего было совершено 28 операций на сумму более 70 млн рублей. Подчинённые сотрудники филиала намеренно допускали нарушения нормативных актов учреждения.
По причине неудержания обязательной комиссии банку причинен имущественный ущерб в размере 3 260 000 ₽ Указанная сумма была присвоена бывшим директором операционного офиса.
Также был выявлен факт предоставления третьим лицам сведений о клиентах, принадлежащих к банковской тайне.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ закрыли подпольный цех по переработке драгоценных металлов. Он действовал в Красноярском крае.