В Норильске бывшего директора банка осудили за отмывание 70 млн рублей

Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками департамента безопасности ВТБ выяснили, что в период с 2017 по 2019 год на счета и карты директора офиса поступали денежные средства от физических и юридических лиц, предназначенные для вывода из легального безналичного оборота. Всего было совершено 28 операций на сумму более 70 млн рублей. Подчинённые сотрудники филиала намеренно допускали нарушения нормативных актов учреждения.