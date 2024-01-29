Пенсионер погиб при пожаре квартиры в Бресте

Тревожный звонок поступил спасателям 28 января около 10.20. Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного жилого дома в областном центре.



В огне погиб пенсионер 1957 г.р. При горении уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире.



Специалисты устанавливают причину произошедшего.