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Пенсионер погиб при пожаре квартиры в Бресте

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре квартиры в Бресте, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Пожар, Испания
Источник: Соцсети

Тревожный звонок поступил спасателям 28 января около 10.20. Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного жилого дома в областном центре.

В огне погиб пенсионер 1957 г.р. При горении уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире.

Специалисты устанавливают причину произошедшего.

пожары