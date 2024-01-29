Тревожный звонок поступил спасателям 28 января около 10.20. Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного жилого дома в областном центре.
В огне погиб пенсионер 1957 г.р. При горении уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире.
Специалисты устанавливают причину произошедшего.
Пенсионер погиб при пожаре квартиры в Бресте
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре квартиры в Бресте, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Тревожный звонок поступил спасателям 28 января около 10.20. Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного жилого дома в областном центре.