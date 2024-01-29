В Прикамье мужчина пинал и избивал подростка, обещая отрезать голову

«Возле алкогольного магазина на ул. Юбилейная, 110 мужчина избил моего ребёнка. Парень шёл домой, решил зайти по пути в этот магазин. Его на входе остановил мужчина в пьяном состоянии. Спросил у него: “Что ты ходишь в таком виде?”, начал хватать за куртку, говорил, что надо застёгивать куртку. Во время словесной перепалки он ударил по лицу ребёнка (ему 16 лет). Парень упал на землю. Он начал его пинать», — рассказала мать пострадавшего подростка, отмечая, что инцидент был заснят на камеры. А нападавший обещал юноше отрезать голову, если он выложит фотографии в интернет.