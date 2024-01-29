В Прикамье мужчина пинал и избивал подростка, обещая отрезать голову

Мужчина напал на подростка в Березниках и жестоко избил его, сообщают очевидцы в соцсетях. В полиции инцидент прокомментировали сайту perm.aif.ru.
Сообщение от матери пострадавшего 16-летнего мальчика появилось в паблике «ЧП-Березники». Женщина рассказала, что после 21 часов вечера на её сына напал неизвестный мужчина.
«Возле алкогольного магазина на ул. Юбилейная, 110 мужчина избил моего ребёнка. Парень шёл домой, решил зайти по пути в этот магазин. Его на входе остановил мужчина в пьяном состоянии. Спросил у него: “Что ты ходишь в таком виде?”, начал хватать за куртку, говорил, что надо застёгивать куртку. Во время словесной перепалки он ударил по лицу ребёнка (ему 16 лет). Парень упал на землю. Он начал его пинать», — рассказала мать пострадавшего подростка, отмечая, что инцидент был заснят на камеры. А нападавший обещал юноше отрезать голову, если он выложит фотографии в интернет.
В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что такое сообщение поступило в полицию от жительницы Березников.
«Вечером 28 января в отдел полиции г. Березники поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений подростку», — говорят в МВД.