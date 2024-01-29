В Канске мужчина подозревается в угрозе убийством своей сожительнице

В Канске 41-летний дебошир избил сожительницу и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в МВД .

41-летний мужчина избил 39-летнюю женщину из-за домашнего конфликта. О произошедшем в полицию сообщили родственники пострадавшей. Мужчину поместили под административный арест на 15 суток за «Побои».

Далее участковые установили, что накануне происшествия мужчина из ревности избил женщину и высказал слова в её адрес, которые были восприняты как угроза убийством. Сотрудники ОВД приняли заявление и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.