Родители умерших от сиропа «Док-1 Макс» детей запросили компенсацию в 500 миллиардов сумов и пожизненное лишение свободы для обвиняемых

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании суда по делу «Док-1 Макс» родители двоих детей, умерших после приема сиропа «Док-1 Макс», потребовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению и запросили компенсацию в размере 50 и 500 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на UzA.