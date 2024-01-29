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Родители умерших от сиропа «Док-1 Макс» детей запросили компенсацию в 500 миллиардов сумов и пожизненное лишение свободы для обвиняемых

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании суда по делу «Док-1 Макс» родители двоих детей, умерших после приема сиропа «Док-1 Макс», потребовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению и запросили компенсацию в размере 50 и 500 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на UzA.

Напомним, смертельный сироп «Док-1 Макс» унес жизни 69 детей, 18 детей стали инвалидами. На данный момент к судебному расследованию в качестве обвиняемых привлечено 23 человека.

Отметим, что потерпевшие родители дали показания в онлайн-режиме, поскольку не смогли явиться в суд по состоянию здоровья или из-за финансовых трудностей. Председатель суда зачитал их требования на заседании, состоявшемся в минувшую пятницу.

Так, Самит Отабоев, отец Шерзодбека Элибоева, погибшего после употребления сиропа «Док-1 Макс», потребовал для подсудимых пожизненного заключения и 50 миллиардов сумов в качестве компенсации.

Нодирбек Носиров, отец Мансура Носирова, который тоже скончался после употребления сиропа «Док-1 Макс», также попросил применить к подсудимым пожизненное заключение и потребовал 500 миллиардов сумов компенсации.

Очередное судебное заседание по делу «Док-1 Макс» состоится сегодня.

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