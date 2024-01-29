Российские десантники при помощи дронов уничтожили три лодки с десантом ВСУ

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск “Днепр” ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.