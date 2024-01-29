Российские десантники при помощи дронов уничтожили три лодки с десантом ВСУ

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск “Днепр” ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что, определив цель, оператор завел на одну из них беспилотник, его помощник в это время, корректировал полет дрона, осуществляя наведение на цель.
«Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки», — заявили в МО РФ.
Сообщается, что уцелевшие военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, «бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки».