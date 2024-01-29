Гражданку Узбекистана, промышлявшую мошенничеством, депортировали из Стамбула

Риту Халилову, 66-летнюю гражданку Узбекистана, задержали в Стамбуле 13 января в ходе оперативного мероприятия, проведенного во взаимодействии МВД Узбекистана и Турции. 28 января ее депортировали в Узбекистан из международного аэропорта Стамбула.
МВД Узбекистана обвиняет женщину в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества и просит граждан, пострадавших от ее действий, обратиться в генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или МИД Узбекистана.
Напомним, что накануне из Стамбула в Узбекистан депортировали Дильнозу Умарову и Мавлудахон Улмасову, которые несколько лет находились в розыске МВД Узбекистана по обвинению в торговле людьми.
А в начале года в Турции задержали «баронессу разврата»- гражданку Узбекистана Нилуфар Мирханову, которая поставляла турецким борделям секс-работниц из разных стран.