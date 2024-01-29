Ребенок попал в больницу с симптомами отравления угарным газом в Волгограде

В комитете здравоохранения по Волгоградской области сообщили о состоянии малышки, которая минувшей ночью была экстренно доставлена в больницу из Кировского района. По предварительной информации, ребенок мог отравиться угарным газом. Жилье ее семьи оборудовано колонкой.