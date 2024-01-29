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Ребенок попал в больницу с симптомами отравления угарным газом в Волгограде

Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.
Источник: Волгоградская правда

В комитете здравоохранения по Волгоградской области сообщили о состоянии малышки, которая минувшей ночью была экстренно доставлена в больницу из Кировского района. По предварительной информации, ребенок мог отравиться угарным газом. Жилье ее семьи оборудовано колонкой.

«Ребенок 2021 года рождения находится в отделении острых отравлений городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 в стабильном состоянии средней степени тяжести», — уточнили в облздраве.

О других пострадавших из семьи малышки данных не поступало.