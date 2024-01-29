Житель Прикамья на глазах у ребёнка выкинул кота и щенка с балкона 5 этажа

Житель Кунгура скинул кота и щенка с балкона 5 этажа, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчина предстанет перед судом за жестокое обращение с животными.
Уголовное дело возбудил отдел полиции «Кунгурский» в отношении неоднократно судимого 34-летнего мужчины. Ему предъявили обвинения по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее гибель, в присутствии малолетнего).
В ноябре 2023 года местная жительница сообщила в полицию, что её сожитель выбросил кота и щенка с балкона квартиры, которая расположена на пятом этаже. Собака погибла, а кот выжил.
Всё это происходило на глазах у маленького ребёнка. Мужчина в момент преступления был пьян. В полиции он заявил, что выкинул животных с балкона от обиды на сожительницу.
Уголовное дело направлено в суд.