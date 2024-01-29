В электрощитовой на первом этаже здания школы произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также до прибытия пожарных из школы в целях безопасности были эвакуированы 1160 человек, 1100 из них — дети. В результате происшествия никто не пострадал.