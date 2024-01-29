Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 8:25 в понедельник, 29 января, поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в МБОУ «Школа № 12» в Ленинском районе Самары. На место происшествия незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения.
В электрощитовой на первом этаже здания школы произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Также до прибытия пожарных из школы в целях безопасности были эвакуированы 1160 человек, 1100 из них — дети. В результате происшествия никто не пострадал.